Помогите плиз Прочитайте примеры собственно русских слов. На каком основании во??можно разделить данные слова на более " старые" и более "молодые"? Запишите слова в 2 столбика . Корчевать , варенье, лепёшка, грустный, вдруг, ...

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Первый столбик. Слова которые используют, старые люди :корчевать , варенье,возчик,грач, курица,кустарник, Слова, который используют запятая более молодые люди :Луноход ,космодром ,пылесос, лепешка ,маршрутка, очень,летчик,грустный,вдруг,ненастье, впереди. Нерлогизмы (луноход,космодром) своиственны более молодым любям,так как они идут в ногу со временем,с новыми тезнологиями. Слова,редко употребляемые в современной речи,устаревшие для современного ,молодого человека (возчик,корчевать ) в большинстве используют подилые люди. Некоторые которые слова можно отнести к друг столбикам. Эти слова нейтральны (варенье,курица,ненастье),так как их может употребить человек разного возраста