Квант света имеет длину волны 600 нм. Его энергия равна -?
Физика
Квант света имеет длину волны 600 нм. Его энергия равна -?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E = hν; ν = C/λ ⇒ E = hC/λ = 6,6·10⁻³⁴·3·10⁸/6·10⁻⁷ = 3,3·10⁻¹⁹ Дж Или 3,3/1,6 = 2,0625 ЭВ
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