Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника Скорость одного из них 13 километров в час встретились они через 4 часа С какой скоростью двигался второй всадник если расстояние между поселками 100 километров

Математика

Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника Скорость одного из них 13 километров в час встретились они через 4 часа С какой скоростью двигался второй всадник если расстояние между поселками 100 километров

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