Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника Скорость одного из них 13 километров в час встретились они через 4 часа С какой скоростью двигался второй всадник если расстояние между поселками 100 километров
Математика
Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника Скорость одного из них 13 километров в час встретились они через 4 часа С какой скоростью двигался второй всадник если расстояние между поселками 100 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость одного - 13 километров в час. Значит за 4 часа он проехал (13х4) - 52 километра Второй проехал (100-52) - 48 километров. Чтобы узнать скорость, нужно 48 разделить на 4 Скорость второго всадника - 12 километров в час
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