В каких уравнениях неверно расставлены коэффициенты 2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O 4NaOH + P2O5 = 2Na2HPO4 + 2H2O P4 + 5O2 = 2P2O5 2NaOH + 2NO2 = 2NaNO3 + H2O
Химия
В каких уравнениях неверно расставлены коэффициенты 2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O 4NaOH + P2O5 = 2Na2HPO4 + 2H2O P4 + 5O2 = 2P2O5 2NaOH + 2NO2 = 2NaNO3 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O 4NaOH + P2O5 = 2Na2HPO4 + 2H2O 2NaOH + 2NO2 = 2NaNO3 + H2O
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