Даны точка а(3;-1) и вектор а(4;8).при каких кординатах точки в ветор ав 1) равен вектору а 2) противоположен вектору а?

Геометрия

Даны точка а(3;-1) и вектор а(4;8).при каких кординатах точки в ветор ав 1) равен вектору а 2) противоположен вектору а?

Автор: Гость