Даны точка а(3;-1) и вектор а(4;8).при каких кординатах точки в ветор ав 1) равен вектору а 2) противоположен вектору а?
Геометрия
Даны точка а(3;-1) и вектор а(4;8).при каких кординатах точки в ветор ав 1) равен вектору а 2) противоположен вектору а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это точный ответ, думаю что помогла 1) АВ=в(3;-3) А(х;у), 3-х=3, х=0 -2-у=-3, у=1, А(0;1) 2) 3-х=-3, х=6 -2-у=3, у=-5, А(6;-5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский - Два варианта ( Контрольная ) Часть 1 Контрольные работы по базовым разделам английской грамматики Контрольная работа № 1 В...
Математика
Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника Скорость одного из них 13 километров в час встретились они через 4 часа С какой скорость...
Химия
В каких уравнениях неверно расставлены коэффициенты 2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O 4NaOH + P2O5 = 2...
Математика
У 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей зябликов по 6 яиц.СКОЛЬ??О ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАТЬ УСЛОВ...