Почему слово "душнО" пишется через буку о?

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Почему слово "душнО" пишется через буку о?
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Гость:
У наречия нет суффикса А(слово дущно - наречие)
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