Помогите пожалуйста решить задачу . С участка собрали 288 кг картофеля . Сколько п??надобится мешков для хранения картофеля , если каждый мешок вмещает 6 вёдер , а в каждом ведре 8 кг ?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу . С участка собрали 288 кг картофеля . Сколько п??надобится мешков для хранения картофеля , если каждый мешок вмещает 6 вёдер , а в каждом ведре 8 кг ?

Автор: Гость