Помогите пожалуйста решить задачу . С участка собрали 288 кг картофеля . Сколько п??надобится мешков для хранения картофеля , если каждый мешок вмещает 6 вёдер , а в каждом ведре 8 кг ?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу . С участка собрали 288 кг картофеля . Сколько п??надобится мешков для хранения картофеля , если каждый мешок вмещает 6 вёдер , а в каждом ведре 8 кг ?
Ответ(ы):
Гость:
6×8=48(кг)-в 1 мешке 288÷48=6(мешков)
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