Пожалуйста . скажите 11 глаголов

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Пожалуйста . скажите 11 глаголов
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Автор: Гость
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Делать читать думать мечтать бегать прыгать сидеть лежать отвечать говорить упрямиться решать
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