Помогите пожалуйста решить задачу только правильно на свою же совесть то как вы п??ступите так и к вам будут поступать ЗАДАЧА Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг больше чем Я. Ск...
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу только правильно на свою же совесть то как вы п??ступите так и к вам будут поступать ЗАДАЧА Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг больше чем Я. Сколько я вешу?
Ответ(ы):
Гость:
Ты-х сестра-у мама-z x+y+z=140 y+10=z x+80=y+z ................... z=140-y-x x+80=y+140-y-x 2x=60 x=30 ..................... 30+80=x+z z=110-y y+10=110-y 2y=100 y=50 ...................... z=50+10=60
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