Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее огромное спасибо! В ателье было 288 м. ткани. Часть этой ткани израсходовали на шитье 24 платьев, по 2 м. на каждое. Во сколько раз меньше материи израсходовали, чем осталось?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее огромное спасибо! В ателье было 288 м. ткани. Часть этой ткани израсходовали на шитье 24 платьев, по 2 м. на каждое. Во сколько раз меньше материи израсходовали, чем осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*2=48 м. ушло на 24 платья 288-48=240 м  осталось ткани 240:48=5 в 5 раз меньше материи израсходовали,чем осталось
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