Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее огромное спасибо! В ателье было 288 м. ткани. Часть этой ткани израсходовали на шитье 24 платьев, по 2 м. на каждое. Во сколько раз меньше материи израсходовали, чем осталось?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Заранее огромное спасибо! В ателье было 288 м. ткани. Часть этой ткани израсходовали на шитье 24 платьев, по 2 м. на каждое. Во сколько раз меньше материи израсходовали, чем осталось?

Автор: Гость