Помогите пожалуйста решить, заранее спасибо
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Помогите пожалуйста решить, заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Мудрец обвиняет себя-невежда других Ложь стоит на одной ноге-правда на двух
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