Укажите наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней людей и живот??ых
Другие предметы
Укажите наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней людей и живот??ых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одной из наиболее важных мер является Вакцинация
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды
Английский язык
Сделайте предложения в косвенную речь. 1)The receptionist said 2)I asked my friend 3)He asked the driver 4)Someone told him 5)My friend a...
Русский язык