Укажите наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней людей и живот??ых

Другие предметы
Укажите наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней людей и живот??ых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одной из наиболее важных мер является Вакцинация
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 8d(12-5y+3c)
Ответить
Русский язык
Прочитай предложение найди и подчеркните подлежащее и сказуемое .В зеркальной по??ерхности озера отражаются звезды
Ответить
Английский язык
Сделайте предложения в косвенную речь. 1)The receptionist said 2)I asked my friend 3)He asked the driver 4)Someone told him 5)My friend a...
Ответить
Русский язык
Бесшумно ступая по мягкой травке, мы прошли до самой середины поляны. После травке нужна запятая?
Ответить
Английский язык
Как на английский переводится У нас есть немного лимонов , так что мы можем сделать лимонный пирог
Ответить