ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С 8 И 9 ЗАДАЧАМИ ТОЧНО ЗНАЮ,ЧТО ОТВЕТ В 8 ЗАДАЧЕ : 400, А В 9 ЗАДАЧЕ : 35 НУЖНО РЕШЕНИЕ!
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С 8 И 9 ЗАДАЧАМИ ТОЧНО ЗНАЮ,ЧТО ОТВЕТ В 8 ЗАДАЧЕ : 400, А В 9 ЗАДАЧЕ : 35 НУЖНО РЕШЕНИЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. так как P = const, то по закону Гей-Люссака имеем: V0 / T0 = 2 V0 / (T0 + 200), T0 + 200 = 2T0, T0 = 200 K. Значит, конечная температура T по условию больше на 200 К, т.е. T = 400 K 9. ясно, что воздух в бутылке не меняет свой объем, т.е. V = const по закону Шарля: P1 / T1 = F / S ΔT, P1 ΔT S = F T1, ΔT = F T1 / P1 S = 5*280 / 10^5*4*10^-4 = 14*10^2 / 4*10 = 35 K
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