Помогите пожалуйста с английским. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык. 1 The Port of London is to the east of the City...
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык. 1 The Port of London is to the east of the City. 2 In a few days she will leave for Moscow. 3 At the age of 21 Albert Einstein got a job as a clerk in an office.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Порт Лондона к востоку до города ( глагол - is, это изменённый глагол TO BE , Present Continuous.) 2. Через несколько дней она отправиться в Москву ( глагол Leave, он в будущем времени, на это указывает WILL, Present Future.) 3. В возрасте 21 года Альберт Эйнштейн получил работу секретаря в офисе( глагол Got, Present Past, так как это вторая форма глагола GET)
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