Помогите пожалуйста с английским. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык. 1 The Port of London is to the east of the City...

Гость: Гость:

1. Порт Лондона к востоку до города ( глагол - is, это изменённый глагол TO BE , Present Continuous.) 2. Через несколько дней она отправиться в Москву ( глагол Leave, он в будущем времени, на это указывает WILL, Present Future.) 3. В возрасте 21 года Альберт Эйнштейн получил работу секретаря в офисе( глагол Got, Present Past, так как это вторая форма глагола GET)