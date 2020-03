Помогите пожалуйста с английским. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык. 1 The Port of London is to the east of the City...

Английский язык

Помогите пожалуйста с английским. Перепишите следующие предложения, определите в них видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык. 1 The Port of London is to the east of the City. 2 In a few days she will leave for Moscow. 3 At the age of 21 Albert Einstein got a job as a clerk in an office.

