Придумай 3 загадки со словами ручка ( письменная) корень (русский ) и лук. И еще 3 загадки с словами окно тетрадь кресло всего 6 загадок и сложные заранее спасибо

Русский язык
Придумай 3 загадки со словами ручка ( письменная) корень (русский ) и лук. И еще 3 загадки с словами окно тетрадь кресло всего 6 загадок и сложные заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) бегает по странице, оставляет след. 2) что нельзя поменять в слове? 3) не грустно, а слёзы в глазах. 4) на чём растут морозные узоры? 5) На её листочках И цифры есть и буквы в строчку 6) мягкое, для отдыха.
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