Придумай 3 загадки со словами ручка ( письменная) корень (русский ) и лук. И еще 3 загадки с словами окно тетрадь кресло всего 6 загадок и сложные заранее спасибо

Гость: Гость:

1) бегает по странице, оставляет след. 2) что нельзя поменять в слове? 3) не грустно, а слёзы в глазах. 4) на чём растут морозные узоры? 5) На её листочках И цифры есть и буквы в строчку 6) мягкое, для отдыха.