Помогите пожалуйста нужна сказка по теме ,,Сложение и вычитание натуральных чисел" Пожалуйста напишите

Гость: Гость:

Жил был один мальчик который не любил математику .И как он не старался себя заставить сделать хоть что-то у него ничего не получалось. Однажды он гулял по лесу и увидел белочку которая щитала орешки. Он долго боялся подойти к ней но наконец то решился .Белочка ,а Белочка ,научи меня щитать .А она ему и ответила : Знаешь у меня сейчас нету времени иди вон попроси ёжика .Мальчик конечно расстроился,но всёже поблагодарил Белочку и пошёл искать ёжика.Долго он шол ,аж устал но вот на полянке увидел ёжика.Как он обрадовался .И со всех ног побежал к нему .Ёжик ,ЁЖИК ,анаучи меня щитать йожик какраз уже закончил так что бил абсолютно свободном и принялся за это дело .Очень долго он об'еснял мальчику что у него 3 яблока и если он оддаст одо мальчику то у него их станет два ,а если не отдаст ,а пожалеет и пойдет куда-нибудь в сад и там найдёт ещо три яблока то у него их станет шесть.Наконец то мальчик понял ,и с тех пор он очень полюбил математику ,а ЁЖИК стал его самым лучшим другом.