Помогите написать биографию краткую о Николай Алексеевич Некрасов , пожалуйста с??очно только кратко совсем
Литература
Помогите написать биографию краткую о Николай Алексеевич Некрасов , пожалуйста с??очно только кратко совсем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немирове Подольской губернии в зажиточной семье помещика. Детские годы писатель провел в Ярославской губернии, селе Грешнево, в родовом имении. Семья была многодетной — у будущего было 13 сестер и братьев. В возрасте 11 лет он поступил в гимназию, где учился до 5 класса.
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