Задание №1. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита содержит 30 символов. Какой объем информации оно несет? Задание №2. Сколько килобайтов составляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита?

Информатика

Задание №1. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита содержит 30 символов. Какой объем информации оно несет? Задание №2. Сколько килобайтов составляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита?

Автор: Гость