Задание №1. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита содержит 30 символов. Какой объем информации оно несет? Задание №2. Сколько килобайтов составляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита?
Информатика
Задание №1. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита содержит 30 символов. Какой объем информации оно несет? Задание №2. Сколько килобайтов составляет сообщение из 512 символов 16-символьного алфавита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размер одного символа (в бит) - N. №1 Ответ: 2 килобайта.
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