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150:3+200*4+1000+2 решить пример
Математика
150:3+200*4+1000+2 решить пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:3 + 200*4 + 1000 + 2 = 50 + 800 + 1000 + 2 = 1852.
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