Заданы функции спроса и предложения 200 - 4P = 6P - 100
Экономика
Заданы функции спроса и предложения 200 - 4P = 6P - 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенесём неизвестгое в одну стоьону а известное в другую. 10р=300 р=30
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