Пожалуйста, переведите(не используя переводчики). Заранее спасибо. Да, мне понра??ился данный фильм. Идея фильма заключается в том, чтоб показать мир со стороной людей которым так не повезло оказаться в месте, на знакомом и...
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Пожалуйста, переведите(не используя переводчики). Заранее спасибо. Да, мне понра??ился данный фильм. Идея фильма заключается в том, чтоб показать мир со стороной людей которым так не повезло оказаться в месте, на знакомом и пологом непонятностей, в дали от близких и страдаю разными недугами. Какого это оказаться в мире таки же, понимая, что ждет тебя в недалеком будущем, но не в силах что-либо предпринять. Мигель является единственным, кто выбивается из местной атмосферы. Он и заставляет нашего главного героя осознать всё происходящее и узнать не приятное о своём здоровее. Морщинки заставляют взглянуть на больных страшной болезнью немного по-иному, как бы посмотреть на действительность их глазами. Картина оставляет сильное впечатление, и даже непонятно больше грусти или надежды дарит нам произведение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ідея фільму полягає в тому, щоб показати світ зі сторони людей яким так не пощастило опинитися в місці, на знайомому і пологом незрозумілостей, в далечині від близьких і страждаю різними недугами. Яке це виявитися в світі такихже, розуміючи, що чекає на тебе в недалекому майбутньому, але не в силах що-небудь зробити. Мігель є єдиним, хто вибивається з місцевої атмосфери. Він і змушує нашого головного героя усвідомити все, що відбувається і дізнатися не приємне про своє здоров я Зморшки змушують поглянути на хворих страшною хворобою трохи по-іншому, як би подивитися на дійсність їх очима. Картина залишає сильне враження, і навіть незрозуміло більше смутку або надії дарує нам твір.
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