Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание четвертого (4) предложения они передали по разному. Укажите номер(а) предложения(ий) в котором (ых) не допущена грамматическая ошибка. 1) Имя необузданного Хулигэна, просл...
Русский язык
Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание четвертого (4) предложения они передали по разному. Укажите номер(а) предложения(ий) в котором (ых) не допущена грамматическая ошибка. 1) Имя необузданного Хулигэна, прославившегося нарушениями закона, стало нарицательным. 2) Прославившегося нарушениями закона, имя необузданного Хулигэна стало нарицательным. 3) Прославив свое имя нарушениями закона, оно стало нарицательным. 4) Имя необузданного Хулигэна, который прославился нарушениями закона, стало нарицательного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если изложение про семью хулигэна и как таверну держали то под 1 правильно а если нет то корректней было бы под 3 написать
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