Даю 9 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "Какие признаки могут свидетельствовать про способ жизни насекомых?"

Биология
Даю 9 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "Какие признаки могут свидетельствовать про способ жизни насекомых?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомые способны к полёту, у них разнообразные способы размножения, они маленького роста, аппарат дыхания - трахея, хороша развита нервная система. Все эти признаки помогают насекомым быть самым многочисленным классом животных на Земле.
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