Из 4-го предложения выписать грамматическую основу. (1)... (2) Как правило, слова-пар??зиты пристраиваются к нам незаметно, как бы случайно, долгое время остаются без внимания, и мы с трудом расстаёмся с ними. (3)... обстоит ...
Русский язык
Из 4-го предложения выписать грамматическую основу. (1)... (2) Как правило, слова-пар??зиты пристраиваются к нам незаметно, как бы случайно, долгое время остаются без внимания, и мы с трудом расстаёмся с ними. (3)... обстоит дело и со словами, которыми, к сожалению, переполнена речь многих людей. (4) Мы имеем в виду слова и выражения «это самое», «ну как его», «как бы», «вот», «ну».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа "мы имеем в виду" мы - подлежащее имеем в виду - сказуемое.
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