Даю 7 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "По какой группе приз??аков можно судить про способ жизни тех, или инных насекомых?"

Биология

Даю 7 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "По какой группе приз??аков можно судить про способ жизни тех, или инных насекомых?"

Автор: Гость