Даю 7 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "По какой группе приз??аков можно судить про способ жизни тех, или инных насекомых?"
Биология
Даю 7 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "По какой группе приз??аков можно судить про способ жизни тех, или инных насекомых?"
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Гость:
раньше кто-то написал а я скриншот делала.... думаю поможет....
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