Укажите какой частью речи является слово НЕЗАМЕТНО из 2-го предложения текста. (1)... (2) Как правило, слова-паразиты пристраиваются к нам незаметно, как бы случайно, долгое время остаются без внимания, и мы с трудом расстаём...

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Укажите какой частью речи является слово НЕЗАМЕТНО из 2-го предложения текста. (1)... (2) Как правило, слова-паразиты пристраиваются к нам незаметно, как бы случайно, долгое время остаются без внимания, и мы с трудом расстаёмся с ними. (3)... обстоит дело и со словами, которыми, к сожалению, переполнена речь многих людей. (4) Мы имеем в виду слова и выражения «это самое», «ну как его», «как бы», «вот», «ну».

Автор: Гость