Поезд прошел 3/5 пути со скорость 60 км/ч а затем был задержан на 24 мин. и что бы прейт?? вовремя оставшуюся часть пути прошел со скоростью 80км/ч. найти путь пройденый поездом
Математика
Поезд прошел 3/5 пути со скорость 60 км/ч а затем был задержан на 24 мин. и что бы прейт?? вовремя оставшуюся часть пути прошел со скоростью 80км/ч. найти путь пройденый поездом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6S/60+0,4S/80+4/10=S/60 0,1S/10+0,1S/20+4/10=S/60 0,6S+0,3S+24=S; S=240км
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