Поезд прошел 3/5 пути со скорость 60 км/ч а затем был задержан на 24 мин. и что бы прейт?? вовремя оставшуюся часть пути прошел со скоростью 80км/ч. найти путь пройденый поездом

Математика

Поезд прошел 3/5 пути со скорость 60 км/ч а затем был задержан на 24 мин. и что бы прейт?? вовремя оставшуюся часть пути прошел со скоростью 80км/ч. найти путь пройденый поездом

Автор: Гость