Этот океан особенно широк у экватора, поэтому он самый теплый
География
Этот океан особенно широк у экватора, поэтому он самый теплый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Тихий океан..........................
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