Даю 5 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "Какую функцию выполняет замок ракушки двустворчатых молюсков?"
Биология
Даю 5 баллов.. :) Ответьте на вопрос, срочно! (2-3 предложения). "Какую функцию выполняет замок ракушки двустворчатых молюсков?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устройство замка, характер, количество и расположение его зубов служит важным систематическим признаком у двустворчатых моллюсков и характерно для семейства, рода и вида. Лигамент также является частью замкового аппарата двустворчатых моллюсков, поскольку служит для соединения створок между собой.
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