Что значит слово "Обазура"?

Русский язык
Что значит слово "Обазура"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обазура -  хулиган, распущенный человек (псковский говор)
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