Что значит слово "Обазура"?
Русский язык
Что значит слово "Обазура"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обазура - хулиган, распущенный человек (псковский говор)
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