Как из серы получить олеум? Напишите реакцию (если вообще такая есть)
Химия
Как из серы получить олеум? Напишите реакцию (если вообще такая есть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олеум — раствор серного ангидрида (SO₃) в серной кислоте (H₂SO₄). Его не получают из серы, то есть реакции нет.
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