Помогите решить все задания пожалуйста срочно нужно 1) Вершины треугольника находятся в точках А(4,0,3) В(2,0,2) С(0,1,0). Вычислить его площадь. 2) Найти объем треугольной пирамиды с вершинами А(4,0,3) В(2,0,2) С(6,2,3) D(3,...

Математика

Помогите решить все задания пожалуйста срочно нужно 1) Вершины треугольника находятся в точках А(4,0,3) В(2,0,2) С(0,1,0). Вычислить его площадь. 2) Найти объем треугольной пирамиды с вершинами А(4,0,3) В(2,0,2) С(6,2,3) D(3,7,2). 3) Составить каноническое уравнение прямой проходящей через точки М1(4,0,3) и М2(2,-2,1). 4) Записать уравнение прямой x+8/-3=y-9/5=z-5/-4 в параметрической форме.

Автор: Гость