Решите пожалуйста полностью
Алгебра
Решите пожалуйста полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{2x+6>1 ⇒ 2x>1-6 ⇒ 2x > -5 ⇒ x> -2.5 ⇒ x∈ ( - 2,5 ; +∞) {4+x<9 ⇒ x< 9-4 ⇒ x<5 ⇒ x∈ (-∞; 5) Объединим промежутки: -2.5 < х < 5 ⇒ x∈ ( - 2.5 ; 5 )
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