Решите пожалуйста полностью

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{2x+6>1      ⇒  2x>1-6  ⇒ 2x > -5  ⇒ x> -2.5   ⇒ x∈ ( - 2,5 ; +∞) {4+x<9        ⇒  x< 9-4   ⇒ x<5     ⇒ x∈ (-∞; 5) Объединим промежутки: -2.5 < х < 5  ⇒  x∈ ( - 2.5 ;  5  )  
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