(6) Распространению этого слова в немалой степени способствовала популярная комическая песенка, исполнявшаяся в Англии в 1880-1890-х годах, героем которой был знакомый нам Хулигэн. Укажите два варианта ответов, в которых содер...

Русский язык
(6) Распространению этого слова в немалой степени способствовала популярная комическая песенка, исполнявшаяся в Англии в 1880-1890-х годах, героем которой был знакомый нам Хулигэн. Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное объяснение слитного написания НЕ в словах. 1) НЕОБУЗДАННЫЙ (предложение 4) - причастие, нет зависимого слова 2) НЕОБУЗДАННЫЙ (предложение 4) - имя прилагательное, есть синоним без НЕ, например "дикий". 3)(в) НЕМАЛОЙ (степени)(предложение 6) - имя прилагательное, нет зависимого слова 4) (в)НЕМАЛОЙ (степени) (предложение 6) - имя прилагательное, слово без НЕ не употребляется. 5) (в) НЕМАЛОЙ (степени) (предложение 6) - имя прилагательное, есть синоним без НЕ,например "большой",
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