И \left \{ {{2x+6\ \textgreater \ 1} \atop {4+x}\ \textless \ 9} Решите эти 2 полностью от начало до конца[/tex]
Математика
И \left \{ {{2x+6\ \textgreater \ 1} \atop {4+x}\ \textless \ 9} Решите эти 2 полностью от начало до конца[/tex]
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