И \left \{ {{2x+6\ \textgreater \ 1} \atop {4+x}\ \textless \ 9} Решите эти 2 полностью от начало до конца[/tex]

Математика

И \left \{ {{2x+6\ \textgreater \ 1} \atop {4+x}\ \textless \ 9} Решите эти 2 полностью от начало до конца[/tex]

Автор: Гость