Как изменится емкость плоского конденсатора, если между его пластинами поместить диэлектрик

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Электроемкость плоского конденсатора до заполнения пластин определяется по формуле: C1=ε⋅ε0⋅Sd (1). где: ε = 1 – диэлектрическая проницаемость воздуха, ε0 = 8,854∙10-12 Ф/м – электрическая постоянная, S– площадь пластин, d – расстояние между ними. После заполнения конденсатора наполовину жидким диэлектриком конденсатор можно представить в виде двух параллельно соединенных конденсаторов С21 и С22 с расстояниями между обкладками d и площадью обкладок S/2. Электроемкости этих конденсаторов равны :C21=ε1⋅ε0⋅S2⋅d, C22=ε2⋅ε0⋅S2⋅d (2). ε1 = 1, ε2 = 3,0. Тогда емкость батареи С, состоящей их двух параллельно соединенных конденсаторов, можно найти следующим образом: С2 = С21 + С22 (3). Подставим (2) в (3) определим емкость конденсатора, если его наполовину заполнить жидким диэлектриком: C2=ε1⋅ε0⋅S2⋅d+,ε2⋅ε0⋅S2⋅d C2=ε0⋅S2⋅d ⋅(1+ε) (4). Определим, как изменится ёмкость плоского воздушного конденсатора, если его наполовину заполнить жидким диэлектриком: