Очі дружби рідко помиляються як ти розумієш цей вислів?

Литература
Очі дружби рідко помиляються як ти розумієш цей вислів?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я зрозумів що очі дружби - це коли ми в перший раз бачимо людину ..?Якщо так - то якраз іноді помиляються. Не завжди людина яка сподобався з першого взглад стає другом і другом на довгий час ... з часом людини дізнаєшся краще і іноді це "пізнання" говорить не на його користь ... У мене в житті навіть було навпаки - людина мені не сподобався, але при близькому спілкуванні думка моя змінилося ... (до речі ця людина мій найближчий друг)
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