Написать 3-5 предложений(о ком или о чем.главная мысль произведения(чему учит сказка)Русские народные сказки ..гуси лебеди" ..коза и волк" ..петушок золотой гребешок" Братья Гримм ..золотой гусь" храбрый портняжка" рапунцель" В...

Гость: Гость:

Главная мысль сказки,,Стрекоза и Муровей" В этом произведении была Стрекоза которая летала и жила беззаботно и муравьи которое трудились непоклодая рук.Когда пришла зима,стрекоза умоляла пустить ее в дом,но муравьи не пустили.Ведь муравьи,которое трудились непоклодая рук,нехотели чтобы ленивая стрекоза у них беззаботно отдыхала и не пустили ее.Мораль:не оставляй на завтра то,что можешь сделать сегодня.