Одна из сторон треугольника равна а. найдите длину отрезка соединяющего середины медиан проведенных к двум другим сторонам.
Геометрия
Одна из сторон треугольника равна а. найдите длину отрезка соединяющего середины медиан проведенных к двум другим сторонам.
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Гость:
Ищем по теореме треугольников
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