Одна из сторон треугольника равна а. найдите длину отрезка соединяющего середины медиан проведенных к двум другим сторонам.

Геометрия

Одна из сторон треугольника равна а. найдите длину отрезка соединяющего середины медиан проведенных к двум другим сторонам.

Автор: Гость