Срооочно!!!!!! Помогите люди!!! Очень в вас надеюсь
Математика
Срооочно!!!!!! Помогите люди!!! Очень в вас надеюсь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 3 5) 1 9) 0,387+0,613=1 10) 1,387+1,432=2,82 11) 2,322-5,129+2,807=3 12) 3*2=6 13) 3/2=1,5 14) 2*2=4
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