3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов Сколько орехов получил каждый?
Математика
3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов Сколько орехов получил каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:3=6 Вiдповiдь :6 горiхiв
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