Находящуюся в мензурке воду перелили в другую посуду,довели до кипения и 50 г из не?? превратили в пар (фото). Какое количество энергии потребовалось? Потерями энергии можно пренебречь.
Физика
Находящуюся в мензурке воду перелили в другую посуду,довели до кипения и 50 г из не?? превратили в пар (фото). Какое количество энергии потребовалось? Потерями энергии можно пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=0,1*4200*80=33,6*10^3; Q2=0,05*2,3*10^6=115*10^3; Q=148,6кДж
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