Находящуюся в мензурке воду перелили в другую посуду,довели до кипения и 50 г из не?? превратили в пар (фото). Какое количество энергии потребовалось? Потерями энергии можно пренебречь.

Физика

Находящуюся в мензурке воду перелили в другую посуду,довели до кипения и 50 г из не?? превратили в пар (фото). Какое количество энергии потребовалось? Потерями энергии можно пренебречь.

Автор: Гость