Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?

Математика

Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?

Автор: Гость