Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?

Математика
Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*5=15 кг картофеля всего купила мама
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