Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?
Математика
Пожалуйста помогите по математике,вопрос:1) Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом.Сколько килограммов картофеля купила мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*5=15 кг картофеля всего купила мама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать биографию краткую о Николай Алексеевич Некрасов , пожалуйста с??очно только кратко совсем
Математика
Геометрия
Одна из сторон треугольника равна а. найдите длину отрезка соединяющего середины медиан проведенных к двум другим сторонам.