Объясните разницу между магнитным и действительным азимутом.

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Истинный азимут отсчитывается от истинного меридиана, т. е. от направления на географический полюс. Магнитный азимут отсчитывается от магнитного меридиана, т. е. от направления на магнитный полюс. Разница между ними зависит от места стояния.я надеюсь я правильно тебе написала извини если мало это то что я знаю, надеюсь тебе поможет