Объясните все как решали итд пожалуйста √1 там где написано найдите значение вы??ажения

Гость: Гость:

Двойку умножаем на тройку, получается 6, прибавляем к 3, равно 9, следовательно получается дробь 9/8, дальше делаем общий знаменатель, он будет 16, в этой же дроби просто умножаем числитель на 2, скобка будет выглядеть как 9/16+18/16. Дальше складываем числители, выходит 27/16 и умножаем на 4, получается дробь 108/16. Дальше сокращаем дробь, 108 делим на 16 получается 6,75 вот и ответ