Спервого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго - на 8 стогов больше,чем с первого.??колько стогов сена вывезли с этих двух полей .можно пожалуйста с краткой записью

Математика
Спервого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго - на 8 стогов больше,чем с первого.??колько стогов сена вывезли с этих двух полей .можно пожалуйста с краткой записью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1п-16ст 2п-? на 8 > чем с 1п всего-? решение: 16+8=24(на 2 поле) 16+24=40 стогов ответ:40 стогов
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