Спервого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго - на 8 стогов больше,чем с первого.??колько стогов сена вывезли с этих двух полей .можно пожалуйста с краткой записью

Математика

Спервого поля вывезли 16 стогов сена,а со второго - на 8 стогов больше,чем с первого.??колько стогов сена вывезли с этих двух полей .можно пожалуйста с краткой записью

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