Помогите пожалуйста с английским!!! Заранее спасибо!!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским!!! Заранее спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашла только это Had-have (имел - имеет) Was-be (был - быть) Played-play (играл - играет) Talked-talk (разговаривал-разговаривает)
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