Помогите пожалуйста с этими заданиями.
Математика
Помогите пожалуйста с этими заданиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АС=74-20=54см 2)Периметр=69+29+85=183см 3)Площадь=18*24=432
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