Помогите пожалуйста с номером!!!!

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Помогите пожалуйста с номером!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. turn on 2. log on 3. turn up 4. tune in 5. turn over 6. turn off
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