Помогите, пожалуйста, с первым заданием, совсем не понимаю!((
Английский язык
Помогите, пожалуйста, с первым заданием, совсем не понимаю!((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) D,A b) D, A ( не уверенна) с) B d)C e)A f) B g) B h) D 2. I was in the world... colours were different. The grass was..., were white: were... I was a child again,.....I was lost. But I wasn`t.... In front of me there were......
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